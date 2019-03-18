Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúa fontiñas, 65A zk., behea
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Monterrey aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
110
Rúa fontiñas, 65A zk., behea
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lourdes eta Javier
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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