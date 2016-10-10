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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Azabache aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
55
0
Albergue azabache

Azabachería kalea, 15
Santiago

981 07 12 54

azabache [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Cruz

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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