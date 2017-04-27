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Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

Albergue Municipal Idatze Etxea

Disponible sin conexión
59
8
Perfil

Elexalde, 7
Mendata

946 25 72 04, 618 26 94 04 (Hay escasa cobertura)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Mendata

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mendata

Persona encargada de atender el albergue: Idoia Mallea

Observaciones: Tras Olabe y Sarrabenta hay un desvío a mano izquierda para desviarse al albergue. Desde el albergue no es necesario volver atrás sino que se puede continuar hacia Marmiz para conectar de nuevo con el Camino. La localidad con servicios más cercana es Gernika, a 6 kilómetros.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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