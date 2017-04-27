Albergue Municipal Idatze Etxea
Elexalde, 7
Mendata
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Mendata
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mendata
Persona encargada de atender el albergue: Idoia Mallea
Observaciones: Tras Olabe y Sarrabenta hay un desvío a mano izquierda para desviarse al albergue. Desde el albergue no es necesario volver atrás sino que se puede continuar hacia Marmiz para conectar de nuevo con el Camino. La localidad con servicios más cercana es Gernika, a 6 kilómetros.
Camino del Norte
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
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