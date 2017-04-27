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Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

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Idatze Etxea Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
58
0
Perfil

Elexalde, 7
Mendata

946 25 72 04, 618 26 94 04 (estaldura txikia)

Aterpetxearen jabegoa: Mendatako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mendatako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Idoia Mallea

Oharrak: Olabe eta Sarrabenta atzean, ezkerretara desbideratu behar da aterpetxera. Aterpetxetik ez da atzera itzuli behar, Marmizerantz jarraitu daiteke berriz ere Bidearekin lotzeko. Gertuen dagoen herria Gernika da, 6 kilometrora.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa Etapa 5

Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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