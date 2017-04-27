Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Idatze Etxea Udal Aterpetxea
Elexalde, 7
Mendata
Aterpetxearen jabegoa: Mendatako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mendatako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Idoia Mallea
Oharrak: Olabe eta Sarrabenta atzean, ezkerretara desbideratu behar da aterpetxera. Aterpetxetik ez da atzera itzuli behar, Marmizerantz jarraitu daiteke berriz ere Bidearekin lotzeko. Gertuen dagoen herria Gernika da, 6 kilometrora.
Iparraldeko bidea
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak