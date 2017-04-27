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Alberg municipal Idatze Etxea
Elexalde, 7
Mendata
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Mendata
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Mendata
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Idoia Mallea
Observacions: Després d'Olabe i Sarrabenta hi ha un desviament a mà esquerra per a desviar-se a l'alberg. Des de l'alberg no és necessari tornar enrere sinó que es pot continuar cap a Marmiz per a connectar de nou amb el Camí. La localitat amb serveis més pròxima és Guernica, a 6 quilòmetres.
Camí del Nord
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
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