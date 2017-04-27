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Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

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Alberg municipal Idatze Etxea

Disponible sense connexió
58
0
Perfil

Elexalde, 7
Mendata

946 25 72 04, 618 26 94 04 (Hi ha escassa cobertura)

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Mendata

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Mendata

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Idoia Mallea

Observacions: Després d'Olabe i Sarrabenta hi ha un desviament a mà esquerra per a desviar-se a l'alberg. Des de l'alberg no és necessari tornar enrere sinó que es pot continuar cap a Marmiz per a connectar de nou amb el Camí. La localitat amb serveis més pròxima és Guernica, a 6 quilòmetres.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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