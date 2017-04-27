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Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

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Albergue Municipal Idatze Etxea

Dispoñible sen conexión
58
0
Perfil

Elexalde, 7
Mendata

946 25 72 04, 618 26 94 04 (Hai escasa cobertura)

Propiedade do albergue: Concello de Mendata

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Mendata

Persoa encargada de atender o albergue: Idoia Mallea

Observacións: Tras Olabe e Sarrabenta hai un desvío a man esquerda paira desviarse ao albergue. Desde o albergue non é necesario volver atrás senón que se pode continuar cara a Marmiz paira conectar de novo co Camiño. A localidade con servizos máis próxima é Gernika, a 6 quilómetros.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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