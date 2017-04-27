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Albergue Municipal Idatze Etxea
Elexalde, 7
Mendata
Propiedade do albergue: Concello de Mendata
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Mendata
Persoa encargada de atender o albergue: Idoia Mallea
Observacións: Tras Olabe e Sarrabenta hai un desvío a man esquerda paira desviarse ao albergue. Desde o albergue non é necesario volver atrás senón que se pode continuar cara a Marmiz paira conectar de novo co Camiño. A localidade con servizos máis próxima é Gernika, a 6 quilómetros.
Camiño do Norte
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
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