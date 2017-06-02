Albergue Bilbao Akelarre Hostel
C/ Morgan, 4-6 (Metro Deusto)
Bilbao
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ainara y Natalia
Observaciones: Se entrega a cada alojado una tarjeta magnética para entrar y salir. El precio incluye el desayuno y café y té gratis durante el día. Para llegar al albergue lo más cómodo es coger el Metro en la Plaza Miguel de Unamuno (paso del Camino antes de llegar a la catedral) y bajarse en la parada de Deusto.
Camino del Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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