Albergue Bilbao Akelarre Hostel

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ainara y Natalia

Observaciones: Se entrega a cada alojado una tarjeta magnética para entrar y salir. El precio incluye el desayuno y café y té gratis durante el día. Para llegar al albergue lo más cómodo es coger el Metro en la Plaza Miguel de Unamuno (paso del Camino antes de llegar a la catedral) y bajarse en la parada de Deusto.