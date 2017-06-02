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Alberg Bilbao Akelarre Hostel
C/ Morgan, 4-6 (Metre Deusto)
Bilbao
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ainara i Natalia
Observacions: Es lliura a cada allotjat una targeta magnètica per entrar i sortir. El preu inclou el desdejuni i cafè i te gratis durant el dia. Per arribar a l'alberg el més còmode és agafar el Metre en la Plaza Miguel d'Unamuno (pas del Camí abans d'arribar a la catedral) i baixar-se en la parada de Deusto.
Camí del Nord
Etapa de Lezama a Bilbao
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