Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Bilbao Akelarre Hostel

Disponible sense connexió
201
0
Akelarre hostel

C/ Morgan, 4-6 (Metre Deusto)
Bilbao

944 05 77 13

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ainara i Natalia

Observacions: Es lliura a cada allotjat una targeta magnètica per entrar i sortir. El preu inclou el desdejuni i cafè i te gratis durant el dia. Per arribar a l'alberg el més còmode és agafar el Metre en la Plaza Miguel d'Unamuno (pas del Camí abans d'arribar a la catedral) i baixar-se en la parada de Deusto.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies