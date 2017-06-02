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Camiño do Norte Etapa de Lezama a Bilbao

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Albergue Bilbao Akelarre Hostel

Dispoñible sen conexión
199
0
Akelarre hostel

C/ Morgan, 4-6 (Metro Deusto)
Bilbao

944 05 77 13

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ainara e Natalia

Observacións: Entrégase a cada aloxado un cartón magnético para entrar e saír. O prezo inclúe o almorzo e café e té gratis durante o día. Para chegar ao albergue o máis cómodo é coller o Metro na Praza Miguel de Unamuno (paso do Camiño antes de chegar á catedral) e baixarse na parada de Deusto.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
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