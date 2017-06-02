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Albergue Bilbao Akelarre Hostel
C/ Morgan, 4-6 (Metro Deusto)
Bilbao
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ainara e Natalia
Observacións: Entrégase a cada aloxado un cartón magnético para entrar e saír. O prezo inclúe o almorzo e café e té gratis durante o día. Para chegar ao albergue o máis cómodo é coller o Metro na Praza Miguel de Unamuno (paso do Camiño antes de chegar á catedral) e baixarse na parada de Deusto.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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