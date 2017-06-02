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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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Bilbao Akelarre Hostel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
200
0
Akelarre hostel

Morgan kalea, 4-6 (Deustuko metroa)
Bilbo

944 05 77 13

info@bilbaoakelarre hostel.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ainara eta Natalia

Oharrak: Ostatu bakoitzari txartel magnetiko bat ematen zaio sartzeko eta irteteko. Prezioan gosaria eta kafea sartzen dira eta te doan egunean zehar. Aterpetxera iristeko, erosoena da Metroa Miguel de Unamuno plazan hartzea (Bidearen igarobidea katedralera iritsi aurretik) eta Deustuko geltokian jaistea.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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