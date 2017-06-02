Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Morgan kalea, 4-6 (Deustuko metroa)
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Bilbao Akelarre Hostel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2000
Morgan kalea, 4-6 (Deustuko metroa)
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ainara eta Natalia
Oharrak: Ostatu bakoitzari txartel magnetiko bat ematen zaio sartzeko eta irteteko. Prezioan gosaria eta kafea sartzen dira eta te doan egunean zehar. Aterpetxera iristeko, erosoena da Metroa Miguel de Unamuno plazan hartzea (Bidearen igarobidea katedralera iritsi aurretik) eta Deustuko geltokian jaistea.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak