La Casita de Aba

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Andrea Narváez Barrio

Observaciones: Albergue turístico de primera categoria. Peregrinos con bicicleta: En el cuarto de las bicis no hay enchufe por lo que no se pueden cargar bicicletas eléctricas con bateria no extraíble. Las baterías extraíbles pueden cargarse en el albergue