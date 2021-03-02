La Casita de Aba
B/ La Peña 4
Pola de Allande
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Andrea Narváez Barrio
Observaciones: Albergue turístico de primera categoria. Peregrinos con bicicleta: En el cuarto de las bicis no hay enchufe por lo que no se pueden cargar bicicletas eléctricas con bateria no extraíble. Las baterías extraíbles pueden cargarse en el albergue
Camino Primitivo
Etapa de Tineo a Pola de Allande
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