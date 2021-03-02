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Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

La Casita de Aba

Disponible sin conexión
30
17
La Casita de Aba

B/ La Peña 4
Pola de Allande

661 262 397

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Andrea Narváez Barrio

Observaciones: Albergue turístico de primera categoria. Peregrinos con bicicleta: En el cuarto de las bicis no hay enchufe por lo que no se pueden cargar bicicletas eléctricas con bateria no extraíble. Las baterías extraíbles pueden cargarse en el albergue

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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