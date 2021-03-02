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Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande

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La Caseta d'Aba

Disponible sense connexió
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La Caseta d'Aba

B/ La Penya 4
Pola d'Allande

661 262 397

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrea Narváez Barrio

Observacions: Alberg turístic de primera categoria.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola d'Allande

km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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