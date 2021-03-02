Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande
B/ La Penya 4
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La Caseta d'Aba
Disponible sense connexió
260
B/ La Penya 4
Pola d'Allande
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrea Narváez Barrio
Observacions: Alberg turístic de primera categoria.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande
km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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