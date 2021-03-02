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Abako etxetxoa
Abusu kalea 4
Pola de Allande
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrea Narvaez Barrio
Oharrak: Lehen mailako turismo-aterpetxea. Erromesak bizikletarekin: Bizikleten gelan ez dago entxuferik, eta, beraz, ezin dira bizikleta elektrikoak kargatu atera ezin den bateriarekin. Atera daitezkeen bateriak aterpetxean kargatu daitezke
Bide Primitiboa
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak