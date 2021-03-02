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Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

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Abako etxetxoa

Konexiorik gabe erabilgarri
26
0
Abako etxetxoa

Abusu kalea 4
Pola de Allande

661 262 397

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrea Narvaez Barrio

Oharrak: Lehen mailako turismo-aterpetxea. Erromesak bizikletarekin: Bizikleten gelan ez dago entxuferik, eta, beraz, ezin dira bizikleta elektrikoak kargatu atera ezin den bateriarekin. Atera daitezkeen bateriak aterpetxean kargatu daitezke

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa Etapa 4

Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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