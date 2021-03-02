Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
B/ La Peña 4
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A Casiña de Aba
Dispoñible sen conexión
260
B/ La Peña 4
Pola de Allande
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Andrea Narváez Barrio
Observacións: Albergue turístico de primeira categoria.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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