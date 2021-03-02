Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

A Casiña de Aba

Dispoñible sen conexión
26
0
A Casiña de Aba

B/ La Peña 4
Pola de Allande

661 262 397

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Andrea Narváez Barrio

Observacións: Albergue turístico de primeira categoria.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías