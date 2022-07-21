Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
General C10 CALLE LAS ERAS, 15
Casa Julia
Disponible sin conexión
230
General C10 CALLE LAS ERAS, 15
OLLEROS DE TERA
Propiedad del albergue: LETICIA PEREZ/OMAR CHARRO
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: LETICIA PEREZ/OMAR CHARRO
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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