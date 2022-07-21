Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

Casa Julia

Disponible sin conexión
23
0
Casa Julia

General C10 CALLE LAS ERAS, 15
OLLEROS DE TERA

660088620/630787997

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: LETICIA PEREZ/OMAR CHARRO

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: LETICIA PEREZ/OMAR CHARRO

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías