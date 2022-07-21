Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
General C10 CARRER LES ERES, 17
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Casa Julia
Disponible sense connexió
150
General C10 CARRER LES ERES, 17
OLLEROS DE TERA
Propietat de l'alberg: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
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