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Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

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Casa Julia

Disponible sense connexió
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0
Casa Julia

General C10 CARRER LES ERES, 17
OLLEROS DE TERA

630787997/660088620

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
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