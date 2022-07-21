Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Julia etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
15
0
Julia etxea

General Cl0 LAS ERAS KALEA, 17
TERAKO ELTZEGILEAK

630787997/660088620

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora Etapa 3

Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi