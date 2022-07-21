Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
General Cl0 LAS ERAS KALEA, 17
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Julia etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
150
General Cl0 LAS ERAS KALEA, 17
TERAKO ELTZEGILEAK
Aterpetxearen jabegoa: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 3
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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