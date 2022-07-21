Camiño Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
Xeneral C10 RÚA As ERAS, 17
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Casa Julia
Dispoñible sen conexión
150
Xeneral C10 RÚA As ERAS, 17
OLEIROS DE TERA
Propiedade do albergue: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: OMAR CHARRO/LETICIA PEREZ
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tempo 06H 50’
Dificultade alta
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