Casa Albergue Molino de Marzán
Molino de Marzán, Km 104,5 del Camino de Santiago, entre Mercado da Serra y Peruscallo (1 km después de Mercado da Serra)
Corresponde a la Parroquia de Barbadelo, 8 kms después de Sarria.
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Leda
Observaciones: Se encuentra junto al Camino, entre Mercado da Serra y Peruscallo, en el km 104,5. Servicio de taxi y traslado de mochilas
Camino Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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