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Casa Alberg Molino de Marzán
Molino de Marzán, Km 104,5 del Camí de Santiago, entre Mercat dona Serra i Peruscallo (1 km després de Mercat dona Serra)
Correspon a la Parròquia de Barbadelo, 8 kms després de Sarria.
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Leda
Observacions: Es troba al costat del Camí, entre Mercat dona Serra i Peruscallo, en el km 104,5. Servei de taxi i trasllat de motxilles
Camí Francès
Etapa de Sarria a Portomarín
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