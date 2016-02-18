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Casa de Marzán aterpetxea
Marzán errota, 104,5 km, Santiago bidean, Mercado da Serra eta Peruscallo artean (Mercado da Serra lanetik kilometro bat)
Sarriatik 8 km-ra, Barbadeloko Parrokiari dagokio.
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Leda
Oharrak: Bidearen ondoan dago, Mercado da Serra eta Peruscallo artean, 104,5 km-tan. Taxi zerbitzua eta motxilak lekuz aldatzea
Bide frantsesa
Sarriatik Portomarinerako etapa
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