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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Casa de Marzán aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
804
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Albergue molino de marzan

Marzán errota, 104,5 km, Santiago bidean, Mercado da Serra eta Peruscallo artean (Mercado da Serra lanetik kilometro bat)
Sarriatik 8 km-ra, Barbadeloko Parrokiari dagokio.

679 438077

adm@molino marzan.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Leda

Oharrak: Bidearen ondoan dago, Mercado da Serra eta Peruscallo artean, 104,5 km-tan. Taxi zerbitzua eta motxilak lekuz aldatzea

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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