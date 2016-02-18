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Casa Albergue Muíño de Marzán
Muíño de Marzán, Km 104,5 do Camiño de Santiago, entre Mercado dá Serra e Peruscallo (1 km despois de Mercado dá Serra)
Corresponde á Parroquia de Barbadelo, 8 kms despois de Sarria.
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Leda
Observacións: Atópase xunto ao Camiño, entre Mercado dá Serra e Peruscallo, no km 104,5. Servizo de taxi e traslado de mochilas
Camiño Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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