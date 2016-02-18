Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Casa Albergue Muíño de Marzán

Dispoñible sen conexión
805
0
Albergue molino de marzan

Muíño de Marzán, Km 104,5 do Camiño de Santiago, entre Mercado dá Serra e Peruscallo (1 km despois de Mercado dá Serra)
Corresponde á Parroquia de Barbadelo, 8 kms despois de Sarria.

679 438 077

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Leda

Observacións: Atópase xunto ao Camiño, entre Mercado dá Serra e Peruscallo, no km 104,5. Servizo de taxi e traslado de mochilas

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías