Albergue de Peregrinos Santa Ana de Veigadaña
Camino de Santa Ana n 11
Veigadaña (Concello de Mos)
Propiedad del albergue: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña
Persona encargada de atender el albergue: Instalado en el local social de la Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña,
Observaciones: El albergue está instalado en el local social de la Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña. Tiene cafetería y sirven desayunos.
Camino Portugués
Etapa de O Porriño a Redondela
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