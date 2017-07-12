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Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela

Albergue de Peregrinos Santa Ana de Veigadaña

Disponible sin conexión
136
10
Albergueveigadana

Camino de Santa Ana n 11
Veigadaña (Concello de Mos)

986331011/móvil 673289491

[email protected]

Propiedad del albergue: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña

Persona encargada de atender el albergue: Instalado en el local social de la Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña,

Observaciones: El albergue está instalado en el local social de la Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña. Tiene cafetería y sirven desayunos.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de O Porriño a Redondela Etapa 2

Etapa de O Porriño a Redondela

km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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