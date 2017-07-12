Albergue de Peregrinos Santa Ana de Veigadaña

Camino de Santa Ana n 11

Veigadaña (Concello de Mos) 986331011/móvil 673289491 [email protected]

Propiedad del albergue: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña

Persona encargada de atender el albergue: Instalado en el local social de la Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña,

Observaciones: El albergue está instalado en el local social de la Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña. Tiene cafetería y sirven desayunos.