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Albergue de Peregrinos Santa Ana de Veigadaña

Dispoñible sen conexión
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Albergueveigadana

Camiño de Santa Ana n 11
Veigadaña (Concello de Mos)

986331011/móbil 673289491

[email protected]

Propiedade do albergue: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña

Persoa encargada de atender o albergue: Instalado no local social da Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña,

Observacións: O albergue está instalado no local social da Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña. Ten cafetaría e serven almorzos.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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