Camiño Portugués
Camiño de Santa Ana n 11
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Albergue de Peregrinos Santa Ana de Veigadaña
Dispoñible sen conexión
1330
Camiño de Santa Ana n 11
Veigadaña (Concello de Mos)
Propiedade do albergue: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña
Persoa encargada de atender o albergue: Instalado no local social da Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña,
Observacións: O albergue está instalado no local social da Asociación de Vecinos Santa Ana de Veigadaña. Ten cafetaría e serven almorzos.
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