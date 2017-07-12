Portugalgo Bidea
Santa Ana bidea, 11
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Veigadañako Santa Ana erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1330
Santa Ana bidea, 11
Veigadaña (Concello de Mos)
Aterpetxearen jabegoa: Veigadañako Santa Ana auzo elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Veigadañako Santa Ana auzo elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Veigadañako Santa Ana Auzo Elkartearen lokalean instalatuta,
Oharrak: Aterpetxea Veigadañako Santa Ana Auzo Elkartearen lokalean dago. Kafetegia du eta gosariak zerbitzatzen dituzte.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak