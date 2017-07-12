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Portugalgo Bidea

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Veigadañako Santa Ana erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
133
0
Albergueveigadana

Santa Ana bidea, 11
Veigadaña (Concello de Mos)

986331011 Mugikorra 673289491

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Veigadañako Santa Ana auzo elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Veigadañako Santa Ana auzo elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Veigadañako Santa Ana Auzo Elkartearen lokalean instalatuta,

Oharrak: Aterpetxea Veigadañako Santa Ana Auzo Elkartearen lokalean dago. Kafetegia du eta gosariak zerbitzatzen dituzte.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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