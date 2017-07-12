Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins Santa Ana de Veigadaña
Camí de Santa Ana n 11
Veigadaña (Concello de Mos)
Propietat de l'alberg: Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Instal·lat en el local social de l'Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña,
Observacions: L'alberg està instal·lat en el local social de l'Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña. Té cafeteria i serveixen desdejunis.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots