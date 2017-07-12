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Camí Portuguès

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Alberg de Pelegrins Santa Ana de Veigadaña

Disponible sense connexió
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Albergueveigadana

Camí de Santa Ana n 11
Veigadaña (Concello de Mos)

986331011/mòbil 673289491

[email protected]

Propietat de l'alberg: Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Instal·lat en el local social de l'Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña,

Observacions: L'alberg està instal·lat en el local social de l'Associació de Veïns Santa Ana de Veigadaña. Té cafeteria i serveixen desdejunis.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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