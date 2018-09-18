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Via de la Plata Etapa de Fuente de Cantos a Zafra

Albergue de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra

Disponible sin conexión
178
79
Albergue van gogh zafra

Avenida de la Estación, 17
Zafra (Badajoz)

924 969123 / 617846551

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra

Persona encargada de atender el albergue: Antonio Puente Mateo

Observaciones: Situado a 5 minutos del centro de la ciudad, correos y la oficina de turismo. Casco Histórico y otros servicios en plaza España a 150 m. Credenciales a disposición de los peregrinos que las necesiten y coche de apoyo en caso de emergencia.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fuente de Cantos a Zafra Etapa 6

Etapa de Fuente de Cantos a Zafra

km 24,6
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
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