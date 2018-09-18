Albergue de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra

Persona encargada de atender el albergue: Antonio Puente Mateo

Observaciones: Situado a 5 minutos del centro de la ciudad, correos y la oficina de turismo. Casco Histórico y otros servicios en plaza España a 150 m. Credenciales a disposición de los peregrinos que las necesiten y coche de apoyo en caso de emergencia.