Via de la Plata Etapa de Fuente de Cantos a Zafra
Avenida de la Estación, 17
Albergue de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra
Disponible sin conexión
17879
Avenida de la Estación, 17
Zafra (Badajoz)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra
Persona encargada de atender el albergue: Antonio Puente Mateo
Observaciones: Situado a 5 minutos del centro de la ciudad, correos y la oficina de turismo. Casco Histórico y otros servicios en plaza España a 150 m. Credenciales a disposición de los peregrinos que las necesiten y coche de apoyo en caso de emergencia.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 6
Etapa de Fuente de Cantos a Zafra
km 24,6
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
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