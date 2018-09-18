Via da Prata Etapa de Fonte de Cantos a Zafra
Avenida da Estación, 17
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Zafra
Dispoñible sen conexión
1620
Avenida da Estación, 17
Zafra (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Zafra
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio Ponte Mateo
Observacións: Situado a 5 minutos do centro da cidade, correos e a oficina de turismo. Centro histórico e outros servizos en praza España a 150 m. Credenciais a disposición dos peregrinos que as necesiten e coche de apoio en caso de emerxencia.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 6
Etapa de Fonte de Cantos a Zafra
km 24,6
Tempo 06H 15’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo