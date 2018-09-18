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Via da Prata Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

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Albergue da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Zafra

Dispoñible sen conexión
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Albergue van gogh zafra

Avenida da Estación, 17
Zafra (Badaxoz)

924 969123 / 617846551

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Zafra

Persoa encargada de atender o albergue: Antonio Ponte Mateo

Observacións: Situado a 5 minutos do centro da cidade, correos e a oficina de turismo. Centro histórico e outros servizos en praza España a 150 m. Credenciais a disposición dos peregrinos que as necesiten e coche de apoio en caso de emerxencia.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fonte de Cantos a Zafra Etapa 6

Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

km 24,6
Tempo 06H 15’
Dificultade media
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