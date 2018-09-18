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Via de la Plata Etapa de Font de Cantos a Zafra

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Alberg de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Zafra

Disponible sense connexió
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Albergue van gogh zafra

Avinguda de l'Estació, 17
Zafra (Badajoz)

924 969123 / 617846551

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Zafra

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio Puente Mateo

Observacions: Situat a 5 minuts del centre de la ciutat, correus i l'oficina de turisme. Casc Històric i altres serveis en plaça Espanya a 150 m. Credencials a la disposició dels pelegrins que les necessitin i cotxe de recolzo en cas d'emergència.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Font de Cantos a Zafra Etapa 6

Etapa de Font de Cantos a Zafra

km 24,6
Temps 06H 15’
Dificultat mitjana
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