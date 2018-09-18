Zilarraren Bidea Cantosetik Zafrara bitarteko etapa
Geltoki etorbidea, 17
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Zafrako Santiago Bidearen Lagunen Elkartearen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1620
Geltoki etorbidea, 17
Zafra (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zafrako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio Puente Mateo
Oharrak: Hiriaren erdigunetik 5 minutura, posta eta turismo bulegoa. Alde Zaharra eta beste zerbitzu batzuk Espainian 150 m-ra. Kredentzialak, behar dituzten erromesen eskura, eta larrialdietarako autoa, larrialdietan.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 6
Cantosetik Zafrara bitarteko etapa
km 24,6
Denbora 06H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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