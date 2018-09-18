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Zilarraren Bidea Cantosetik Zafrara bitarteko etapa

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Zafrako Santiago Bidearen Lagunen Elkartearen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue van gogh zafra

Geltoki etorbidea, 17
Zafra (Badajoz)

924969123 / 617846551

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zafrako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio Puente Mateo

Oharrak: Hiriaren erdigunetik 5 minutura, posta eta turismo bulegoa. Alde Zaharra eta beste zerbitzu batzuk Espainian 150 m-ra. Kredentzialak, behar dituzten erromesen eskura, eta larrialdietarako autoa, larrialdietan.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Cantosetik Zafrara bitarteko etapa Etapa 6

Cantosetik Zafrara bitarteko etapa

km 24,6
Denbora 06H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Zafrako Santiago Bidearen Lagunen Elkartearen aterpetxea

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