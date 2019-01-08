Albergue Anjana
Chancela, 39
Chancela (Negreira)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Se sirven desayunos, comidas y cenas. Pequeña piscina de relajación en el jardín (Gratuita para los peregrinos hospedados). Sábanas desechables. El Bar-restaurante del albergue, con servicio de comidas, meriendas y cenas, estará abierto desde las 11:30 hasta las 22:30. Se ha llevado a cabo la construcción de una pequeña piscina salada en el jardín donde poder relajarse, de uso exclusivo para los peregrinos alojados en el albergue.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
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