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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

Albergue Anjana

Disponible sin conexión
95
23
Albergue anjana

Chancela, 39
Chancela (Negreira)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Se sirven desayunos, comidas y cenas. Pequeña piscina de relajación en el jardín (Gratuita para los peregrinos hospedados). Sábanas desechables. El Bar-restaurante del albergue, con servicio de comidas, meriendas y cenas, estará abierto desde las 11:30 hasta las 22:30. Se ha llevado a cabo la construcción de una pequeña piscina salada en el jardín donde poder relajarse, de uso exclusivo para los peregrinos alojados en el albergue.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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