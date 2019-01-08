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Anjana aterpetxea
Txanela, 39
Txancela (Negreira)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Gosariak, bazkariak eta afariak zerbitzatzen dira. Erlaxatzeko igerileku txikia lorategian (doan erromes ostatuentzat). Erabili eta botatzeko maindireak. Aterpetxeko ostatu-jatetxea, bazkari, askari eta afariez hornitua, zabalik egongo da 11:30etik 22:30era. Lorategian igerileku txiki gazi bat eraiki da, non erlaxatu ahal izango den, aterpetxean dauden erromesek bakarrik erabiltzeko.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Santiagotik Negreirako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak