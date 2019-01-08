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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa

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Anjana aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
60
0
Albergue anjana

Txanela, 39
Txancela (Negreira)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Gosariak, bazkariak eta afariak zerbitzatzen dira. Erlaxatzeko igerileku txikia lorategian (doan erromes ostatuentzat). Erabili eta botatzeko maindireak. Aterpetxeko ostatu-jatetxea, bazkari, askari eta afariez hornitua, zabalik egongo da 11:30etik 22:30era. Lorategian igerileku txiki gazi bat eraiki da, non erlaxatu ahal izango den, aterpetxean dauden erromesek bakarrik erabiltzeko.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Santiagotik Negreirako etapa Etapa 1

Santiagotik Negreirako etapa

km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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