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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

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Alberg Anjana

Disponible sense connexió
60
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Albergue anjana

Chancela, 39
Chancela (Negreira)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Se serveixen desdejunis, menjars i sopars. Petita piscina de relaxació en el jardí (Gratuïta pels pelegrins allotjats). Llençols d'un sol ús. El Bar-restaurant de l'alberg, amb servei de menjars, berenars i sopars, estarà obert des de les 11.30 fins les 22.30. S'ha dut a terme la construcció d'una petita piscina salada en el jardí on poder relaxar, d'ús exclusiu pels pelegrins allotjats en l'alberg.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

km 21,0
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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