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Alberg Anjana
Chancela, 39
Chancela (Negreira)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Se serveixen desdejunis, menjars i sopars. Petita piscina de relaxació en el jardí (Gratuïta pels pelegrins allotjats). Llençols d'un sol ús. El Bar-restaurant de l'alberg, amb servei de menjars, berenars i sopars, estarà obert des de les 11.30 fins les 22.30. S'ha dut a terme la construcció d'una petita piscina salada en el jardí on poder relaxar, d'ús exclusiu pels pelegrins allotjats en l'alberg.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira
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