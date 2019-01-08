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Albergue Anjana
Chancela, 39
Chancela (Negreira)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Sérvense almorzos, comidas e ceas. Pequena piscina de relaxación no xardín (Gratuíta paira os peregrinos hospedados). Sabas desechables. O Bar-restaurante do albergue, con servizo de comidas, merendas e ceas, estará aberto desde as 11:30 até as 22:30. Levouse a cabo a construción dunha pequena piscina salgada no xardín onde poder relaxar, de uso exclusivo paira os peregrinos aloxados no albergue.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
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