Albergue Anjana

Chancela, 39

Chancela (Negreira) www.albergueanjana.es

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Sérvense almorzos, comidas e ceas. Pequena piscina de relaxación no xardín (Gratuíta paira os peregrinos hospedados). Sabas desechables. O Bar-restaurante do albergue, con servizo de comidas, merendas e ceas, estará aberto desde as 11:30 até as 22:30. Levouse a cabo a construción dunha pequena piscina salgada no xardín onde poder relaxar, de uso exclusivo paira os peregrinos aloxados no albergue.