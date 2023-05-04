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Camino del Norte Etapa de Cadavedo a Luarca

Albergue turístico La Yalga

Disponible sin conexión
1
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Queruas
Valdés

644213695

[email protected]

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Eva y Carmen

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Tiempo 03H 45’
Dificultad Media
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