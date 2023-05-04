Camino del Norte Etapa de Cadavedo a Luarca
Queruas
Albergue turístico La Yalga
Disponible sin conexión
10
Queruas
Valdés
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Eva y Carmen
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 24
Etapa de Cadavedo a Luarca
km 16,3
Tiempo 03H 45’
Dificultad Media
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