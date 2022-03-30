VI encuentro Nacional de Asociaciones del Camino de Santiago de Levante-Sureste

En las poblaciones manchegas de la Alberca de Záncara, Belmonte y San Clemente, se ha celebrado el VI encuentro anual de las asociaciones de los caminos de Santiago, que acogen a los peregrinos procedentes del sur y de levante, y que antes de acceder a Galicia confluyen en la provincia de Zamora.

Una veintena de asociaciones de las comunidades de: Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, se han reunido en estas localidades manchegas, con el propósito de establecer los objetivos tendentes a la reactivación de los caminos de Santiago.

Ha resultado un encuentro gratamente enriquecedor, que nos ha permitido ese reencuentro necesario de muchos de los representantes de las asociaciones que allí nos encontrábamos y sobre todo, comprobar la implicación de las administraciones públicas locales y provinciales de Cuenca en los caminos de Santiago, porque con su presencia han ratificado su compromiso en favor de lo que los peregrinos pueden aportar a los lugares por los que van avanzando.

Desde la alcaldesa de San Clemente Dª Charo Sevillano, la diputada de la Diputación Provincial de Cuenca Dª Trinidad Albendea y el propio presidente de la Diputación de Cuenca don Alberto Martínez, son conscientes la riqueza que los peregrinos pueden representar para los pueblos por los que discurre el camino ya que cultural y económicamente generan unos importantes beneficios en aquellos pueblos por los que van pasando.

A través de sus palabras, hemos podido comprobar que para ellos, el peregrino puede convertirse en el mejor embajador de estos lugares a los que difícilmente en muchos casos, no llegan los turistas y también contribuyen en la promoción de estas zonas que va sufriendo los efectos de la despoblación y económicamente es necesario contar con una riqueza que pueden generar es su desplazamiento.

Pero además de palabras, han demostrado con hechos su implicación en el desarrollo de estos caminos, poniéndose a disposición de la asociación de la alberca de Záncara y de la Santa Cruz, para que el encuentro haya resultado todo un éxito y también implicándose en el establecimiento de un magnífico albergue para los peregrinos en la población de San Clemente, donde los peregrinos pueden descansar de una dura jornada. Porque con estos hechos, es como se demuestra su implicación en el desarrollo de la economía local.

Siempre criticamos la falta de implicación de las administraciones públicas en estos proyectos, por lo que es justo reconocer y destacar cuando las cosas se hacen bien y todos los asistentes al encuentro, con una cerrada ovación a los representantes de las administraciones públicas, ratificaron ese buen hacer que nos han demostrado.

Zamora estuvo representado por la Asociación zamorana de los caminos de Santiago, que asistió al encuentro con media docena de representantes y aprovechando este acto, José Almeida, presidente de esta asociación resaltó la importancia que para los peregrinos cuenta la provincia de Zamora, donde confluyen todos estos caminos.

Zamora se ha convertido en un cruce de caminos, a través del que acceden a Galicia todos los peregrinos procedentes del sur y de levante y resaltó los valores que esta provincia ofrece a los peregrinos. Además de la riqueza patrimonial del románico en la capital, destacó los parajes naturales por los que los peregrinos tienen que ir avanzando y aprovechando que aquellos peregrinos que comienzan ahora su camino en lugares tan distantes como Almería, Granada, Cartagena, Alicante o Valencia, llegarán a nuestra provincia en menos de un mes, buscó la promoción de otro de nuestros valores, la Semana Santa, haciendo entrega al presidente de la Diputación de Cuenca y a la alcaldesa de San Clemente, de los carteles que promocionan nuestra Semana Santa y también hizo entrega de estos carteles a los diferentes representantes de las asociaciones participantes, para que los colocarán en sus albergues y los peregrinos fueran planificando su camino para disfrutar de esta semana única y excepcional.

Entre todos tenemos que resaltar los valores con los que contamos y aquellos peregrinos de todo el mundo que próximamente vayan accediendo por los diferentes caminos a Zamora, estarán informados previamente del rico patrimonio que pueden encontrar en la provincia de Zamora.