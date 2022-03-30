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Santiago Bideko Elkarteen VI. Topaketa Nazionala
Egilea: Jose Almeida (Tábara erromesen aterpetxea) | 2022/03/30
Mantxako Alberca de Záncara, Belmonte eta San Clemente herrietan Santiagoko bideen elkarteen urteko VI. topaketa egin da. Elkarte horiek hegoaldetik eta ekialdetik datozen erromesak hartzen dituzte, eta Galiziara sartu aurretik Zamora probintzian elkartzen dira.
Erkidego hauetako hogei bat elkarte: Andaluzia, Murtzia, Valentzia, Gaztela-Mantxa, Madril eta Gaztela eta Leon Mantxako herri horietan bildu dira, Santiagoko bideak berpizteko helburuak ezartzeko asmoz.
Oso topaketa aberasgarria izan da, bertan geunden elkarteetako ordezkari asko berriro elkartzeko aukera eman baitigu, eta, batez ere, Cuencako tokiko eta probintziako administrazio publikoek Santiagoko bideetan duten inplikazioa egiaztatu ahal izan dugu, haien presentziarekin berretsi egin baitute erromesek aurreratzen ari diren lekuetara ekar dezaketenaren aldeko konpromisoa.
San Klementeko alkate Charo Sevillano andreak, Arroko Diputazio Probintzialeko diputatu Trinidad Albendea andreak eta Arroako Diputazioko lehendakari Alberto Martínez jaunak, badakite erromesek aberastasun handia izan dezaketela bidea igarotzen den herrietarako, onura kultural eta ekonomiko handiak sortzen baitituzte igarotzen diren herrietan.
Haien hitzetan, ikusi ahal izan dugu erromesa leku horietako enbaxadorerik onena bihur daitekeela haientzat. Askotan, nekez iristen dira turistak leku horietara, eta lagundu egiten dute eremu horiek sustatzen, despopulazioaren ondorioak jasaten ari baitira, eta, ekonomikoki, beharrezkoa da haien joan-etorriek aberastasun bat sortzea.
Baina, hitzez gain, bide horien garapenean parte hartu dutela erakutsi dute. Horretarako, Záncara eta Santa Cruz aterpetxeen elkartearen esku jarri dira, topaketak arrakasta handia izan dezan, eta San Klemente herrian erromesentzako aterpetxe zoragarri bat ezartzeko prozesuan parte hartu dute, erromesek egun gogor batean atseden har dezaten. Izan ere, gertaera horiekin frogatzen da nola inplikatzen den tokiko ekonomiaren garapenean.
Beti kritikatzen dugu administrazio publikoek proiektu horietan parte hartzen ez dutela, eta, beraz, onartu eta nabarmendu behar da gauzak ondo egiten direnean, eta topaketara bertaratutako guztiek, administrazio publikoen ordezkariak hertsiki bultzatuta, erakutsi diguten lan on hori berretsi zuten.
Zamora Santiagoko Bideen Zamorako Elkarteak ordezkatu zuen, eta dozena erdi ordezkarirekin bildu zen. Ekitaldi horretaz baliatuz, elkarte horretako lehendakari José Almeidak Zamora probintziak erromesentzat duen garrantzia azpimarratu zuen, han elkartzen baitira bide horiek guztiak.
Zamora bidegurutze bihurtu da. Hegoaldetik eta ekialdetik datozen erromes guztiak Galiziara sartzen dira, eta probintzia horrek erromesei eskaintzen dizkien balioak nabarmendu ditu. Hiriburuan erromanikoak duen ondare-aberastasunaz gain, erromesek aurrera egin behar duten inguru naturalak ere nabarmendu zituen, eta, bide horretan Almeria, Granada, Cartagena, Alacant edo Valentzia bezalako leku urrunetan hasten diren erromesek gure probintziara hilabete baino gutxiagoan iritsiko zirela aprobetxatuz, gure baloreetako beste bat sustatu nahi izan zuen, Aste Santua, Diputazioko presidenteari kartelak emanez.
Guztion artean, ditugun balioak nabarmendu behar ditugu, eta laster Zamorako bideetan barrena sartuko diren mundu osoko erromesek Zamora probintzian aurki dezaketen ondare aberatsaren berri izango dute.