VI trobada Nacional d'Associacions del Camí de Santiago de Llevant-Sud-est

En les poblacions manxegues de el Safareig de Záncara , Belmonte i Sant Clement , es ha celebrat la VI trobada anual de les associacions de els camins de Santiago , que acullen a els pelegrins procedents de el sud i de llevant , i que abans de accedir a Galícia conflueixen en la província de Zamora .

Una vintena de associacions de les comunitats de : Andalusia , Múrcia , València , Castella-la Manxa , Madrid i Castella i Lleó , es han reunit en aquestes localitats manxegues , amb el propòsit de establir els objectius tendents a la reactivació de els camins de Santiago .

Ha resultat una trobada gratament enriquidora , que ens ha permès aquest retrobament necessari de molts de els representants de les associacions que allí ens trobàvem i sobretot , comprovar la implicació de les administracions públiques locals i provincials de Conca en els camins de Santiago , perquè amb la seva presència han ratificat el seu compromís en favor de que els pelegrins poden aportar a els llocs per els que van avançant .

Des de la alcaldessa de Sant Clement Dª Charo Sevillano , la diputada de la Diputació Provincial de Cuenca Dª Trinidad Albendea i el propi president de la Diputació de Conca don Alberto Martínez , són conscients la riquesa que els pelegrins poden representar per els pobles per els que discorre el camí ja que cultural i econòmicament generen uns importants beneficis en aquells pobles per els que van passant .

A través de les seves paraules, hem pogut comprovar que per ells, el pelegrí pot convertir en el millor ambaixador d'aquests llocs als que difícilment en molts casos, no arriben els turistes i també contribueixen en la promoció d'aquestes zones que va sofrint els efectes de la despoblació i econòmicament és necessari contar amb una riquesa que poden generar és el seu desplaçament.

Però a més de paraules , han demostrat amb fets la seva implicació en el desenvolupament de aquests camins , posar a la disposició de la associació de el safareig de Záncara i de la Santa Cruz , perquè la trobada hagi resultat tot un èxit i també implicar en el establiment de un magnífic alberg per els pelegrins en la població de Sant Clement , on els pelegrins poden descansar de una dura jornada . Perquè amb aquests fets , és com es demostra la seva implicació en el desenvolupament de la economia local .

Sempre critiquem la falta d'implicació de les administracions públiques en aquests projectes, per que és just reconèixer i destacar quan les coses es fan bé i tots els assistents a la trobada, amb una tancada ovació als representants de les administracions públiques, van ratificar aquest bon fer que ens han demostrat.

Zamora va estar representat per la Associació zamorana de els camins de Santiago , que va assistir a la trobada amb mitjana dotzena de representants i aprofitant aquest acte , José Almeida , president de aquesta associació va ressaltar la importància que per els pelegrins conta la província de Zamora , on conflueixen tots aquests camins .

Zamora es ha convertit en un encreuament de camins , a través de el que accedeixen a Galícia tots els pelegrins procedents de el sud i de llevant i va ressaltar els valors que aquesta província ofereix a els pelegrins . A més de la riquesa patrimonial de el romànic en la capital , va destacar els paratges naturals per els que els pelegrins han de anar avançant i aprofitant que aquells pelegrins que comencen ara el seu camí en llocs tan distants com Almeria , Granada , Cartagena , Alacant o València , arribaran a la nostra província en menys de un mes , va buscar la promoció de altre de els nostres valors , la Setmana Santa , fent lliurament a el president de la Diputació de Conca i a la alcaldessa de Sant Clement , de els cartells que promocionen la nostra Setmana Santa i també va fer lliurament de aquests cartells a els diferents representants de les associacions participants , perquè els col·locaran en els seus albergs i els pelegrins anessin planificant el seu camí per gaudir de aquesta setmana única i excepcional .

Entre tots hem de ressaltar els valors amb els que contem i aquells pelegrins de tot el món que pròximament vagin accedint per els diferents camins a Zamora , estaran informats prèviament de el ric patrimoni que poden trobar en la província de Zamora .