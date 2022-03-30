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VI trobada Nacional d'Associacions del Camí de Santiago de Llevant-Sud-est
Per Jose Almeida ( Alberg de Pelegrins Tábara ) | 30/03/2022
En les poblacions manxegues de el Safareig de Záncara , Belmonte i Sant Clement , es ha celebrat la VI trobada anual de les associacions de els camins de Santiago , que acullen a els pelegrins procedents de el sud i de llevant , i que abans de accedir a Galícia conflueixen en la província de Zamora .
Una vintena de associacions de les comunitats de : Andalusia , Múrcia , València , Castella-la Manxa , Madrid i Castella i Lleó , es han reunit en aquestes localitats manxegues , amb el propòsit de establir els objectius tendents a la reactivació de els camins de Santiago .
Ha resultat una trobada gratament enriquidora , que ens ha permès aquest retrobament necessari de molts de els representants de les associacions que allí ens trobàvem i sobretot , comprovar la implicació de les administracions públiques locals i provincials de Conca en els camins de Santiago , perquè amb la seva presència han ratificat el seu compromís en favor de que els pelegrins poden aportar a els llocs per els que van avançant .
Des de la alcaldessa de Sant Clement Dª Charo Sevillano , la diputada de la Diputació Provincial de Cuenca Dª Trinidad Albendea i el propi president de la Diputació de Conca don Alberto Martínez , són conscients la riquesa que els pelegrins poden representar per els pobles per els que discorre el camí ja que cultural i econòmicament generen uns importants beneficis en aquells pobles per els que van passant .
A través de les seves paraules, hem pogut comprovar que per ells, el pelegrí pot convertir en el millor ambaixador d'aquests llocs als que difícilment en molts casos, no arriben els turistes i també contribueixen en la promoció d'aquestes zones que va sofrint els efectes de la despoblació i econòmicament és necessari contar amb una riquesa que poden generar és el seu desplaçament.
Però a més de paraules , han demostrat amb fets la seva implicació en el desenvolupament de aquests camins , posar a la disposició de la associació de el safareig de Záncara i de la Santa Cruz , perquè la trobada hagi resultat tot un èxit i també implicar en el establiment de un magnífic alberg per els pelegrins en la població de Sant Clement , on els pelegrins poden descansar de una dura jornada . Perquè amb aquests fets , és com es demostra la seva implicació en el desenvolupament de la economia local .
Sempre critiquem la falta d'implicació de les administracions públiques en aquests projectes, per que és just reconèixer i destacar quan les coses es fan bé i tots els assistents a la trobada, amb una tancada ovació als representants de les administracions públiques, van ratificar aquest bon fer que ens han demostrat.
Zamora va estar representat per la Associació zamorana de els camins de Santiago , que va assistir a la trobada amb mitjana dotzena de representants i aprofitant aquest acte , José Almeida , president de aquesta associació va ressaltar la importància que per els pelegrins conta la província de Zamora , on conflueixen tots aquests camins .
Zamora es ha convertit en un encreuament de camins , a través de el que accedeixen a Galícia tots els pelegrins procedents de el sud i de llevant i va ressaltar els valors que aquesta província ofereix a els pelegrins . A més de la riquesa patrimonial de el romànic en la capital , va destacar els paratges naturals per els que els pelegrins han de anar avançant i aprofitant que aquells pelegrins que comencen ara el seu camí en llocs tan distants com Almeria , Granada , Cartagena , Alacant o València , arribaran a la nostra província en menys de un mes , va buscar la promoció de altre de els nostres valors , la Setmana Santa , fent lliurament a el president de la Diputació de Conca i a la alcaldessa de Sant Clement , de els cartells que promocionen la nostra Setmana Santa i també va fer lliurament de aquests cartells a els diferents representants de les associacions participants , perquè els col·locaran en els seus albergs i els pelegrins anessin planificant el seu camí per gaudir de aquesta setmana única i excepcional .
Entre tots hem de ressaltar els valors amb els que contem i aquells pelegrins de tot el món que pròximament vagin accedint per els diferents camins a Zamora , estaran informats prèviament de el ric patrimoni que poden trobar en la província de Zamora .