Mondoñedo, patrimonio histórico y cultural

Sobre Mondoñedo, situado en pleno Camino del Norte a Santiago, decía D. Álvaro Cunqueiro, el más ilustre literato de la ciudad, que éste era rico en pan, aguas y latín. Y desde luego estaba en lo cierto, pues este es un ayuntamiento con un gran patrimonio histórico y cultural, con una gran riqueza natural y donde la gastronomía también tiene un importante papel.

Así, Mondoñedo posee el título de ciudad desde 1156 por concesión regia por parte Alfonso VII de León y ha sido capital de provincia hasta las reformas liberales de 1833 en la que queda integrado dentro de la provincia de Lugo.

Por todo ello, y como cabecera de diócesis desde 1112, ha ido reuniendo un importante patrimonio histórico y monumental hasta el día de hoy. Con lo que en la actualidad cuenta con un impresionante Casco Histórico, declarado como tal en 1985, está incluido dentro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España (2017), y, de todo él, el monumento más destacado es su Catedral Basílica de La Asunción que es Patrimonio de la UNESCO desde el 2015, declarada así junto a la declaración del Camino Norte a Santiago.

De la Catedral también hay que indicar que es la única que el peregrino encontrará en el Camino del Norte en Galicia hasta su llegada a Santiago y no sólo eso sino que es la única que hay entre Santander y Santiago de Compostela, con lo que bien merece una visita.

Ahora, ya en Mondoñedo, se debe mencionar, al lado de ésta, edificios de gran interés histórico y monumental como son el Palacio Episcopal (cuyas fachadas actuales son de su última reforma en el s. XVIII), el Real Seminario Conciliar de Santa Catalina (s. XVIII), la Fuente Vieja (s. XVI), el Consistorio Viejo (s. XVI), el actual edificio del ayuntamiento (s. XVIII), el Hospital de San Pablo y San Lázaro (s. XVIII), el Santuario de Os Remedios (s. XVIII) o el Monasterio de la Concepción (s. XVIII). Y, con ellos, mención obligada también, a sus museos tales como la Casa Museo Álvaro Cunqueiro, el Museo de la Imprenta y el Centro de Interpretación del Camino de Santiago.

Ahora visto el patrimonio pasemos a otro aspecto cultural, la fiesta. La más importante, a mediados de octubre, las ferias más antiguas de Galicia y de las más antiguas de España (con más de 860 años de antigüedad) y se celebran aquí desde el año 1156, son As San Lucas que cuentan con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Gallego (en tramitación el de Interés Turístico Nacional). Pero no son las únicas pues tanto las celebraciones de Semana Santa como el Mercado Medieval (mediados de agosto) poseen esta distinción de Interés Turístico Gallego.

En lo natural posee unos paisajes y riqueza dignos de mención. Áreas protegidas como A Fraga Vella (Red Natura 2000 y LIC), importantes cauces de agua entre los que destaca el rio Masma -en donde se puede practicar la pesca- y con un área de rocas calizas que hacen que aquí se localicen las cuevas más grandes de Galicia con más de de 7km de recorrido interior, la Cova do Rei Cintolo.

Y en el campo gastronómico la huerta local o las carnes criadas en la zona presentan una calidad superior, pero el producto estrella es la famosa Tarta de Mondoñedo. Un postre increíble a base de hojaldre, bizcocho borracho, cabello de ángel y almendras y que ha estado y está presente en mesas tan ilustres como la de los reyes de España o las del Vaticano.

Cultura, historia, naturaleza, artesanía, gastronomía y literatura concentradas en un lugar de ensueño donde gozar de la vida. Mondoñedo. Un lugar de parada obligada en el periplo Jacobeo del Norte.