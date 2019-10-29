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Mondoñedo, ondare historiko eta kulturala
Egilea: Mondoñedo turismoa | 2019/10/29
Mondoñedoren gainean, Camino del Norte a Santiago bidean, zioen.Álvaro Cunqueiro, hiriko literatorik ospetsuena, ogi, ur eta latinez aberatsa zena.Eta egia zen, noski, ondare historiko eta kultural handia duen udala baita, natur aberastasun handikoa eta gastronomiak ere zeregin garrantzitsua duena.
Hala, Leongo Alfontso vii.ak emandako 1156. urtetik aurrera, Mondoñedok hiri-titulua du, eta probintziako hiriburua izan da 1833ko erreforma liberaletaraino. Lugo probintziaren barruan dago.
Horregatik guztiagatik, eta elizbarrutiaren buru gisa 1112tik, ondare historiko eta monumental garrantzitsua bildu du gaur arte.Gaur egun, Alde Historiko ikusgarria du, 1985ean halakotzat deklaratua, eta Espainiako Herri Politenak (2017) sarearen barruan dago. Horren guztiaren monumenturik nabarmenena Jasokundeko Basilika katedrala da, UNESCOren Ondarea, 2015etik, Donejakue Iparraldeko Bidearen deklarazioarekin batera deklaratua.
Katedraletik ere esan behar da erromesak Galiziako Iparraldeko Bidean topatuko duen bakarra dela, Santiagora iritsi arte. Hori ez ezik, Santanderren eta Santiagoren artean dagoen bakarra ere bada, eta, beraz, merezi du bisita egitea.
Orain, Mondoñedon, haren ondoan, interes historiko eta monumental handiko eraikinak aipatu behar dira, hala nola Apezpiku Jauregia (gaur egungo fatxadak azken berrikuntzakoak dira hegoaldean).XVIII), Santa Katalinako Adiskidetzeko Errege Mintegia (s.XVIII), Iturri Zaharra (s.XVI), Udaletxe Zaharra (s.XVI), Udalaren egungo eraikina (s.XVIII), San Pablo eta San Lazaro ospitaleak (s.XVIII), Os Remediosko santutegia (s.XVIII) edo Concepción monasterioa (s.XVIII).Eta, haiekin batera, Álvaro Cunqueiro Museo Etxea, Inprimategiaren Museoa eta Santiago Bidearen Interpretazio Zentroa ere aipatu behar dira.
Orain, ondarea ikusita, etor gaitezen beste alderdi kultural batera, festara.Garrantzitsuena, urriaren erdialdean, Galiziako azoka zaharrenak eta Espainiako azoka zaharrenak (860 urte baino gehiago dituztenak) As San Lucas dira, eta 1156. urteaz geroztik ospatzen dira hemen. Galiziako Interes Turistikoko Festa dute (Interes Turistiko Nazionala izapidetzen ari dira).Baina ez dira bakarrak, Aste Santuko ospakizunek eta Erdi Aroko Merkatuak (abuztuaren erdialdekoak) Galiziako Interes Turistikoaren bereizketa hori baitute.
Naturan paisaia eta aberastasun aipagarriak ditu.Babestutako eremuak, hala nola A Fraga Vella (Natura 2000 Sarea eta BILa), ur-ibilgu garrantzitsuak, besteak beste, Masma ibaia (arrantzan egin daiteke) eta kareharrizko arroka-eremu bat, Galiziako kobazulo handienak, 7 km baino gehiagoko ibilbidearekin, Rei Cintolo cova.
Eta eremu gastronomikoan, bertako baratzeak edo inguruan hazitako haragiek kalitate handiagoa dute, baina produktu izarra Mondoñedoko tarta ezaguna da.Postre sinestezina, hostopila, bizkotxo mozkorra, aingeru-adatsa eta almendrak dituena. Espainiako erregeen edo Vatikanoko mahaien gisako mahai ederretan egon da eta dago.
Kultura, historia, natura, artisautza, gastronomia eta literatura, bizitzaz gozatzeko leku zoragarrian.Mondoñedo.Iparraldeko Jacobeo inguruan nahitaez gelditu beharreko lekua.