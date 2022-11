Mondoñedo, patrimoni històric i cultural

Sobre Mondoñedo, situat en ple Camí del Nord a Santiago, deia D. Álvaro Cunqueiro, el més il·lustre literat de la ciutat, que aquest era ric en pa, aigües i llatí. I per descomptat tenia raó, doncs aquest és un ajuntament amb un gran patrimoni històric i cultural, amb una gran riquesa natural i on la gastronomia també té un important paper.

Així, Mondoñedo posseeix el títol de ciutat des de 1156 per concessió règia per part Alfonso VII de León i ha estat capital de província fins a les reformes liberals de 1833 en la qual queda integrat dins de la província de Lugo.

Per tot això, i com a capçalera de diòcesi des de 1112, ha anat reunint un important patrimoni històric i monumental fins al dia d'avui. Amb el que en l'actualitat compta amb un impressionant Casc Històric, declarat com a tal en 1985, està inclòs dins de la xarxa dels Pobles Més Bonics d'Espanya (2017), i, de tot ell, el monument més destacat és la seva Catedral Basílica de l'Asunción que és Patrimoni de la UNESCO des del 2015, declarada així al costat de la declaració del Camí Nord a Santiago.

De la Catedral també cal indicar que és l'única que el pelegrí trobarà en el Camí del Nord a Galícia fins a la seva arribada a Santiago i no només això sinó que és l'única que hi ha entre Santander i Santiago de Compostel·la, amb el que bé mereix una visita.

Ara, ja en Mondoñedo, s'ha d'esmentar, al costat d'aquesta, edificis de gran interès històric i monumental com són el Palau Episcopal (les façanes actuals del qual són de la seva última reforma en el s. XVIII), el Real Seminari Conciliar de Santa Catalina (s. XVIII), la Font Vella (s. XVI), el Consistori Vell (s. XVI), l'actual edifici de l'ajuntament (s. XVIII), l'Hospital de Sant Pablo i Sant Lázaro (s. XVIII), el Santuari d'Us Remedios (s. XVIII) o el Monestir de la Concepció (s. XVIII). I, amb ells, esment obligat també, als seus museus tals com la Casa Museu Álvaro Cunqueiro, el Museu de la Impremta i el Centre d'Interpretació del Camí de Santiago.

Ara vist el patrimoni passem a un altre aspecte cultural, la festa. La més important, a mitjan octubre, les fires més antigues de Galícia i de les més antigues d'Espanya (amb més de 860 anys d'antiguitat) i se celebren aquí des de l'any 1156, són As Sant Lucas que compten amb la distinció de Festa d'Interès Turístic Gallego (en tramitació el d'Interès Turístic Nacional). Però no són les úniques doncs tant les celebracions de Setmana Santa com el Mercat Medieval (intervinguts d'agost) posseeixen aquesta distinció d'Interès Turístic Gallego.

En el natural posseeix uns paisatges i riquesa dignes d'esment. Àrees protegides com A Fraga Vella (Xarxa Natura 2000 i LIC), importants lleres d'aigua entre els quals destaca el rio Masma -on es pot practicar la pesca- i amb un àrea de roques calcàries que fan que aquí es localitzin les coves més grans de Galícia amb més de de 7km de recorregut interior, la Cova do Rei Cintolo.

I en el camp gastronòmic l'horta local o les carns criades a la zona presenten una qualitat superior, però el producte estavella és el famós Pastís de Mondoñedo. Unes postres increïbles a força de pasta fullada, bescuit borratxo, cabell d'àngel i ametlles i que ha estat i està present en taules tan il·lustres com la dels reis d'Espanya o les del Vaticà.

Cultura, història, naturalesa, artesania, gastronomia i literatura concentrades en un lloc de somni on gaudir de la vida. Mondoñedo. Un lloc de parada obligada en el periple Xacobeu del Nord.