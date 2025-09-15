Camino del Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
Calle Mitxelena 35, Bajo
Hego Haize Zarautz Hostel
Disponible sin conexión
00
Calle Mitxelena 35, Bajo
20800 Zarautz
Propiedad del albergue: Gerardo Landa Eizaguirre
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Gerardo Landa y Patricia Etxebarria
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 2
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
km 20,3
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos