Camino del Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

Hego Haize Zarautz Hostel

Hego Haizea Zarautz

Calle Mitxelena 35, Bajo
20800 Zarautz

644219604

[email protected]

Propiedad del albergue: Gerardo Landa Eizaguirre

Persona encargada de atender el albergue: Gerardo Landa y Patricia Etxebarria

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

km 20,3
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
