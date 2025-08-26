Castellano
Camino del Norte Etapa de Vilalba a Baamonde

Casa Los Globetrotters

Lugar Vilariño, 7
Bóveda, Begonte

634542504

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Fran Merchán

Observaciones: Acogida Tradicional Jacobea - Donativo Responsable

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Vilalba a Baamonde Etapa 30

Etapa de Vilalba a Baamonde

km 20,7
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
