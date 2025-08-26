Camino del Norte Etapa de Vilalba a Baamonde
Lugar Vilariño, 7
Casa Los Globetrotters
90
Lugar Vilariño, 7
Bóveda, Begonte
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Fran Merchán
Observaciones: Acogida Tradicional Jacobea - Donativo Responsable
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 30
Etapa de Vilalba a Baamonde
km 20,7
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
