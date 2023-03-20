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Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

Casina San Martín - Acogida de Peregrinos

Disponible sin conexión
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Casina San Martín - Acogida de Peregrinos

C/ Barrio Navalón, 39
San Martín de Laspra

611 570 284

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: María y Germain

Observaciones: Se sirve cena y desayuno comunitario

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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