Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
Carretera de Quintanilla, s/n
Albergue San Luis de Francia
Disponible sin conexión
1065
Carretera de Quintanilla, s/n
Villamayor del Río
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen y Roberto
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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