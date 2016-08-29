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Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Albergue San Luís de Francia

Dispoñible sen conexión
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05 albergue san luis de francia

Estrada de Quintanilla, s/n
Villamayor do Río

947 58 05 66

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Mari Carmen e Roberto

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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