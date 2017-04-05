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Via de la Plata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

Albergue Mutatio Elena

Disponible sin conexión
42
4
Albergue mutatio elena

C/ Concejo, 3 B
San Pedro de Rozados (Salamanca)

609 278 013

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Elena

Observaciones: Desayuno a partir de las 7:00 en el bar Los Claveles, pegado al albergue. Sirven también menús al mediodía y de cena.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

km 28,0
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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