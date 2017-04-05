Via de la Plata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados
C/ Concejo, 3 B
Albergue Mutatio Elena
Disponible sin conexión
424
C/ Concejo, 3 B
San Pedro de Rozados (Salamanca)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Elena
Observaciones: Desayuno a partir de las 7:00 en el bar Los Claveles, pegado al albergue. Sirven también menús al mediodía y de cena.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 17
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados
km 28,0
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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