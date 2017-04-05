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Zilarraren Bidea Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa

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Mutatio Elena aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
24
0
Albergue mutatio elena

Kontzeju kalea, 3 B
San Pedro de Rotados (Salamanca)

609 278 013

elagh [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena

Oharrak: Gosaria 7:00etatik aurrera Los Claveles tabernan, aterpetxeari itsatsita. Eguerdian eta afarian ere balio dute.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa Etapa 17

Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa

km 28,0
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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