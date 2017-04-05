Zilarraren Bidea Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
Kontzeju kalea, 3 B
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Mutatio Elena aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
240
Kontzeju kalea, 3 B
San Pedro de Rotados (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena
Oharrak: Gosaria 7:00etatik aurrera Los Claveles tabernan, aterpetxeari itsatsita. Eguerdian eta afarian ere balio dute.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 17
Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
km 28,0
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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