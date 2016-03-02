Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas
Camino de la Fábrica, 27
Albergue La Fábrica
Disponible sin conexión
160917
Camino de la Fábrica, 27
Tardajos (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Cristina Prieto
Observaciones: Antiguo edificio restaurado de la antigua fábrica de harinas de Tardajos. superior de 3 conchas. Sirven desayunos, menús y cenas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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