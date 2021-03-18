“El Museo del Turismo” con el Camino de Santiago

“El Museo del Turismo” es una iniciativa sin afán de lucro que pretende divulgar la historia del turismo. Más de 150 personas colaboran desinteresadamente en un proyecto que divulga la historia del sector turístico en dos vertientes: una manera presencial, con salas físicas repartidas por diferentes países donde se muestran documentos de la historia del turismo y, por otro lado, una labor de difusión de una manera virtual, a través de las redes sociales del museo y de su web, actualmente en 12 idiomas diferentes.

Y en esta labor de divulgación de la historia del turismo, hay, por supuesto, diversas referencias al Camino de Santiago.

Hablamos de uno de los itinerarios turísticos más antiguos de la historia. De hecho, la “Guía del Viaje de Santiago” del Libro V del Códice Calixtino, se considera una de las guías de viajes más antiguas del mundo. Datada entre 1138 y 1140, es obra del monje francés Aymeric Picaud y se trata de un manual práctico para los peregrinos europeos que en el siglo XII quisieran aventurarse a realizar la ruta jacobea desde Francia hasta Santiago de Compostela.

El Marqués de la Vega-Inclán, pionero de turismo en España, así lo asevera en su discurso de recepción en la Real Academia de la Historia en 1927, que versa sobre dicha obra y donde afirma que se trata del “capítulo más importante en la historia de los viajes en España” y que la ruta jacobea es “la más formidable organización turística medieval conocida”.

El Museo del Turismo, también dedica sus esfuerzos para mostrar la historia de esta fantástica ruta que siguen los peregrinos desde hace siglos. Es por ello por lo que está presente en diferentes salas. Algunas incluso están dedicadas en modo exclusivo como:

Sala 20. Situada en Oporto, en la sede del Tour Operador Vefa Tours, en pleno centro de Oporto (Portugal) en un lugar por el que pasa el Camino Portugués. En una coqueta vitrina, se recogen objetos relacionados con los diferentes itinerarios que llevan hasta la ciudad compostelana.

Sala 39. En el Centro Kumano Kodo en la prefectura de Mie (Japón). La Prefectura de Mie firmó hace 11 años un "Memorando de Entendimiento sobre Caminos de Peregrinación" con el País Vasco, en España. El Camino Kumano es la ruta de peregrinación que une los tres templos sagrados de Japón: Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha y Kumano Hatayama Taisha. Este itinerario está hermanado con el camino jacobeo y, de hecho, hay incluso una credencial doble para hacer ambas peregrinaciones. Dentro de este centro, está la Sala 39 de nuestro Museo, dedicada a la historia del Camino de Santiago, y en especial, el recorrido que hace el Camino del Norte por la parte de Euskadi.

Además, las Salas 9 y 11, situadas en Museo Gaudí Casa Botines (León) y en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, están dedicadas a la historia del turismo de la ciudad de León y de la comarca del Bierzo respectivamente, y por ello, nos trasladan también a conocer la historia del Camino de Santiago a su paso por dicha ciudad y comarca.

Por otro lado, y ya en su faceta virtual, el Museo cuenta con diferentes redes sociales en diferentes idiomas: 12 páginas de Facebook, 2 perfiles de Instagram, un perfil de Twitter, un canal Tik Tok y un canal de YouTube. En todas ellas se viene dando divulgación de diferentes aspectos de la historia del Camino de Santiago. Fotos, vídeos, publicaciones…. Gracias a la colaboración de coleccionistas como Manuel Alejandro Fernández o Carlos Castelao, se van mostrando en redes diferentes aspectos de esta histórica ruta turística o la labor de empresas colaboradoras como El Camino con Correos o Eroski que participan de este proyecto que trata de poner en valor al sector turístico a través de la divulgación de su historia.

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